Зараз Україна використовує тему Кримського мосту як засіб тролінгу: експерт пояснив, чому зруйнувати цей об'єкт не так просто

Ймовірно, саме його росіяни використовуватимуть, коли тікатимуть з Криму, інформує ZN.ua.

Зараз Україна використовує тему Кримського мосту як засіб тролінгу: експерт пояснив, чому зруйнувати цей об'єкт не так просто
© anton_astrey / Instagram

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що наразі у ЗСУ немає можливості підійти ближче до Кримського мосту, аби взяти його під вогневий контроль. Проте ситуація зміниться, коли захисники висунуть свої позиції на узбережжя Азовського моря, розповів він під час телемарафону.

Він додав, що вантаж найефективніше та дешевше можна буде перемістити саме з допомогою морського транспорту, як і особовий склад.

При цьому Грабський вважає, що знищення Кримського мосту - це більше політична тема, ніж військова.

"Для знищення цього об'єкта потрібно проводити спеціальну операцію, яка передбачає не тільки удари ракетами по самому об'єкту, перекриттям мосту, але також завдання ударів по передмостових укріпленнях. Для цього потрібна авіація, можливо дії диверсійних груп і задіяння, в тому числі, морських засобів. Це величезна операція, потрібно розуміти обсяги самої конструкції цього моста. Тому ми зараз визначення Кримського моста використовуємо в якості тролінгу, що ми можемо наносити удари", - зазначив експерт.

Грабський також додав, що, беручи до уваги те, що окупанти посилили оборону мосту, боєприпаси, які знадобляться для ударів по ньому, доцільніше буде використати на інших напрямках. Проте він переконаний, що ЗСУ обов'язково вдарять по об'єкту, як тільки з'явиться реальна можливість.

До того ж не варто відкидати можливості, що цей міст ще знадобиться росіянам, які тікатимуть з Криму.

"Ми даємо противнику поки можливість піти, не піддаючи своє життя небезпеці", - пояснив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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