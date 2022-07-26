Росія впроваджує нові заходи для вирішення нагальних проблем на фронті – ISW

В Омську проходять заходи з розконсервування військової техніки, тоді як по всій країни відбувається прихована мобілізація медперсоналу, інформує ZN.ua.

Росія впроваджує нові заходи для вирішення нагальних проблем на фронті – ISW
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Українські Збройні сили ефективно знищують військову техніку противника та ліквідовують склади з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях. Як наслідок російське військове командування змушене поновлювати втрати доступними для них засобами. Зокрема у місті Омськ РФ відбуваються заходи з розконсервування техніки, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Супутникові знімки показали, що станом на 18 липня, зі складу 9-го Арсеналу в Омську, виведено 60 гаубиць 2С7 «Піон». Для порівняння, ще у квітні поточного року на складі перебувало 170 гаубиць, а вже на початку червня - 135.

Паралельно російські сили намагаються проводити ремонтні роботи бойової техніки, проте за інформацією британської розвідки стикаються зі значними проблемами. Про що свідчать щонайменше 300 пошкоджених машин, в основному бойові танки, бронетранспортери та вантажівки, на ремонтно-відновлювальному комплексі під Барвінком Білгородської області.

Для вирішення другої, не менш важливої для Росії проблеми – лікування особового складу армії, в країні відбувається прихована мобілізація медиків. Через зростання кількості поранених військовослужбовців РФ, спеціально мобілізують хірургічний персонал і мають намір перекинути інший медперсонал для роботи на передовій та в окупованих містах сходу України, повідомляє Головне управління військової розвідки України. ГУР також зазначає, що на тимчасово зайнятих Росією територіях були створені мобільні медичні пункти, де вони примушують мешканців здавати кров для російських військ.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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