Росія впроваджує нові заходи для вирішення нагальних проблем на фронті – ISW

Українські Збройні сили ефективно знищують військову техніку противника та ліквідовують склади з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях. Як наслідок російське військове командування змушене поновлювати втрати доступними для них засобами. Зокрема у місті Омськ РФ відбуваються заходи з розконсервування техніки, повідомляє Інститут вивчення війни ( ISW ).

Супутникові знімки показали, що станом на 18 липня, зі складу 9-го Арсеналу в Омську, виведено 60 гаубиць 2С7 «Піон». Для порівняння, ще у квітні поточного року на складі перебувало 170 гаубиць, а вже на початку червня - 135.

Паралельно російські сили намагаються проводити ремонтні роботи бойової техніки, проте за інформацією британської розвідки стикаються зі значними проблемами. Про що свідчать щонайменше 300 пошкоджених машин, в основному бойові танки, бронетранспортери та вантажівки, на ремонтно-відновлювальному комплексі під Барвінком Білгородської області.