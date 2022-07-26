Росіяни анонсували хімічну атаку на Слов’янськ
Уже традиційно окупанти заявили, що це буде провокація з боку України
Російські окупати анонсували найближчими днями хімічу атаку на Слов’янськ, наперед назвавши це провокацією українських спецслужб. Таке повідомлення
Там повідомили, буцімто днями співробітники Служби безпеки України збираються здійснити провокацію на жировому комбінаті, а саме підірвати ємкості з небезпечною хімічною речовиною гексаном. Вони навіть вказують об’єм – 120 літрів.
«Внаслідок підриву ємкостей із гексаном утворюється токсична хмара, яка пошириться більш ніж на 10 кілометрів. У зоні хімічної поразки опиняться всі житлові райони Слов'янська та прилеглих населених пунктів», – сказано у повідомленні Міноборони країни-агресорки.