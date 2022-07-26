Росіяни анонсували хімічну атаку на Слов’янськ

Російські окупати анонсували найближчими днями хімічу атаку на Слов’янськ, наперед назвавши це провокацією українських спецслужб. Таке повідомлення поширило Міністерство оборони РФ у Telegram.

Там повідомили, буцімто днями співробітники Служби безпеки України збираються здійснити провокацію на жировому комбінаті, а саме підірвати ємкості з небезпечною хімічною речовиною гексаном. Вони навіть вказують об’єм – 120 літрів.

«Внаслідок підриву ємкостей із гексаном утворюється токсична хмара, яка пошириться більш ніж на 10 кілометрів. У зоні хімічної поразки опиняться всі житлові райони Слов'янська та прилеглих населених пунктів», – сказано у повідомленні Міноборони країни-агресорки.