Російські окупанти вирішили перейменувати Маріуполь

Тим часом містянам окупанти постачають як питну воду з річки із фекаліями, інформує ZN.ua.

Російські окупанти вирішили перейменувати Маріуполь
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Російські окупанти міркують над перейменуванням Маріуполя у Жданов. Таку назву місто носило у радянський період. Саме перейменування хочуть провести в рамках псевдореферендуму щодо приєднання регіону до Росії, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница проговорився, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь в Жданов. Логічно, чого там», - написав він.

Загалом же місто почали уже перетворювати у військово-транспортний вузол російських військ. Так, на ММК ім. Ілліча окупанти розпочали ремонтувати військову техніку. Часто ремонтні роботи під контролем окупантів проводять маріупольці, які працюють за їжу без будь-яких виплат.

Також у місті перестали видавати гуманітарну допомогу у режимі живої черги.

«Раніш анонсований крок, який має на меті примус до роботи на завалах, благоустрої та зменшенні ресурсного тягаря окупаційної влади. Прийняте рішення провокує збільшення черг по інших тимчасових пунктів видачі гуманітарки та ставить під загрозу питання достаток їжі для всіх верств населення», - додав Андрющенко.

Також він повідомив, що окупанти надають маріупольцям воду непридатну для споживання в якості питної, яку набирають в річках Маріуполя.

"Ми багато говорили про проблеми з питною водою і з урахуванням досвіду робили цілком логічні припущення щодо джерел водопостачання питної води в резервуари на вулицях та її шкідливості… Вода була передана на аналіз до Запорізької санстанції… Вода має у своєму складі коліформи. Простою мовою: воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вона змішана з фекальною речовиною. Така вода становить загрозу та передумову виникнення інфекційних хвороб (зокрема, дизентерії)", - зазначив Андрющенко.


Ірина Знась, ZN.ua





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