Майже 40 тисяч "двохсотих": Росія продовжує втрачати військових, відправляючи їх на забій в Україну

За 153 дні війни в Україні Росія втратила майже 40 тисяч своїх військових та тисячі одиниць бойової техніки - за минулу добу полягло близько 170 окупантів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39870 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1737 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ? 3959 (+9) од,
  • артилерійських систем – 880 (+4) од,
  • РСЗВ - 258 (+1) од,
  • засоби ППО - 117 (+1) од,
  • літаків – 222 (+0) од,
  • гелікоптерів – 189 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 75 (+2).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.


Марія Швець, Апостроф





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