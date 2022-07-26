Майже 40 тисяч "двохсотих": Росія продовжує втрачати військових, відправляючи їх на забій в Україну

За 153 дні війни в Україні Росія втратила майже 40 тисяч своїх військових та тисячі одиниць бойової техніки - за минулу добу полягло близько 170 окупантів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39870 (+170) осіб ліквідовано,

танків ? 1737 (+7) од,

бойових броньованих машин ? 3959 (+9) од,

артилерійських систем – 880 (+4) од,

РСЗВ - 258 (+1) од,

засоби ППО - 117 (+1) од,

літаків – 222 (+0) од,

гелікоптерів – 189 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3) од,

спеціальна техніка - 75 (+2).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.