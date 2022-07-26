У Конгресі США звернулися до Путіна, попередивши про майбутнє Росії

РФ буде зазнавати ще більшої ізоляції та приниження, переконані там, інформує ZN.ua.

У Конгресі США звернулися до Путіна, попередивши про майбутнє Росії
© Радио Свобода

Співголова українського кокусу в Конгресі США Майк Куіглі заявив, що цілі, які російський диктатор Владімір Путін поставив у війні проти України, вже зазнали невдачі. Він переконаний, що якщо РФ продовжить ведення бойових дій, то зазнає остаточної поразки, пише "Голос Америки".

З такою заявою Куіглі виступив після того, як делегація з республіканців та демократів відвідала Київ. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленський, депутатами ВР, відвідали Бучу, Ірпінь та інші населені пункти.

Куіглі розповів, що під час цього візиту відбулися плідні дискусії про вплив західної допомоги на війну і про те, що Штати та Конгрес можуть зробити, щоб продовжувати підтримувати українську боротьбу за демократію.

"Моє послання президенту Росії Путіну зрозумілі: ваші цілі в Україні зазнали невдачі. Якщо ви продовжите цей незаконний напад, Росія буде тільки ще більше ізольована і принижена. Україна та її союзники не будуть вагатися", - додав американський законодавець.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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