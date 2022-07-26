У США відповіли Путіну на заяву про готовність до нового світового порядку

Нещодавно російський диктатор Владімір Путін заявив, що світовий порядок обвалився, але світ, як він переконаний, вже готовий до створення нового. На це відреагували у Держдепі США , зокрема речник відомства Нед Прайс нагадав під час останнього брифінгу, що РФ стала вигнанцем, хоча раніше від цього таки світового порядку сама ж отримувала вигоду.

За словами Прайса, які цитує "Ліга.нет", після Другої світової війни протягом 80-и років ця система гарантувала "безпрецедентні рівні стабільності, безпеки, процвітання та поширення демократії". Це принесло користь в тому числі й тим державам, які зараз хочуть кинути їй виклик.