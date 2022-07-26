У США відповіли Путіну на заяву про готовність до нового світового порядку

Там зазначили, що диктатор кидає виклик саме тій системі, яка дозволила РФ відчути зростання й насолоджуватися плодами економічної та політичної інтеграції, інформує ZN.ua.

У США відповіли Путіну на заяву про готовність до нового світового порядку
© depositphotos / studioflara

Нещодавно російський диктатор Владімір Путін заявив, що світовий порядок обвалився, але світ, як він переконаний, вже готовий до створення нового. На це відреагували у Держдепі США, зокрема речник відомства Нед Прайс нагадав під час останнього брифінгу, що РФ стала вигнанцем, хоча раніше від цього таки світового порядку сама ж отримувала вигоду.

За словами Прайса, які цитує "Ліга.нет", після Другої світової війни протягом 80-и років ця система гарантувала "безпрецедентні рівні стабільності, безпеки, процвітання та поширення демократії". Це принесло користь в тому числі й тим державам, які зараз хочуть кинути їй виклик.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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