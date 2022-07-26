У США відповіли Путіну на заяву про готовність до нового світового порядку
Там зазначили, що диктатор кидає виклик саме тій системі, яка дозволила РФ відчути зростання й насолоджуватися плодами економічної та політичної інтеграції, інформує
Нещодавно російський диктатор Владімір Путін заявив, що світовий порядок обвалився, але світ, як він переконаний, вже готовий до створення нового. На це відреагували у Держдепі США, зокрема речник відомства Нед Прайс нагадав під час останнього брифінгу, що РФ стала вигнанцем, хоча раніше від цього таки світового порядку сама ж отримувала вигоду.
За словами Прайса, які цитує