В Кабміні звинуватили "Дію" в затримках виплат: куди звертатися для отримання грошей

Майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що становить значну частину тих, хто набув статусу ВПО, не змогли вчасно отримати грошові виплати від держави через те, що вони зареєструвалися через додаток "Дія". Про це розповіла міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону .

За її словами, на гарячу урядову лінію 1548 звернулися майже 250 тисяч внутрішньо переміщених через війну осіб із скаргами, що не отримали грошові виплати від держави.

"Телефонують масово. Багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані і не отримали, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати. Ми кожного разу розбираємося, у чому причина", - сказала Верещук.

"Якщо узагальнити такі причини, то вони здебільшого є наступними. Люди реєструвалися у "Дії", але "Дія" не передала на органи соцзахисту такі дані. Людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено", - додала вона.

Інша причина неотримання виплат – "в якийсь спосіб не були оформлені правильно документи, люди думали, що все гаразд і чекають, на місці їм про це не повідомили і ось уже декілька місяців люди нічого не отримали".

За словами Верещук, для того, щоб вирішити подібні питання, слід зателефонувати на гарячу лінію 1548.

"Ми маємо команду людей, яка персонально займеться кожною такою справою", – зазначила міністр.

Нагадаємо, хто з ВПО може отримати щомісячні виплати від держави.

В Україні у березні-квітні 2022 року допомогу для ВПО надавали особам, які перемістилися зі східних, північних, південних та центральних областей.

Починаючи з травня цього року на грошову допомогу від держави можуть претендувати:

громадяни, які перемістилися з територій, де ведуться бойові дії, або тих, які знаходять в тимчасовій окупації чи в оточенні (блокуванні);

громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Слід зазначити, що допомога на проживання для цих категорій ВПО надається щомісячно у наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Внутрішньо переміщені особи мають право отримати грошову допомогу й від міжнародних організацій. При цьому українці можуть отримати гроші лише за однією з програм.