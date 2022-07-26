Росіяни намагалися відновити втрачені позиції на Херсонщині, але зазнали втрат і відійшли – ОК «Південь»

За добу на південній ділянці фронту знищили майже пів сотні російських окупантів

Російські окупанти намагались повернути собі втрачені позиції у двох нещодавно звільнених селах на Херсонщині. Силами ротно-тактичної групи із залученням резервів вони спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на нещодавно деокуповану Білогірку. Також російська авіація атакувала ЗСУ у звільненій Андріївці. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

«В черговий раз ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів, спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися, – йдеться у повідомленні ОК «Південь». – Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 атаковано Андріївку. Втрат не допущено».

Також ворожа авіація зійснила дві атаки позицій ЗСУ вдень. Опівдні з літаків з напрямку тимчасово окупованої території росіяни випустили дві ракети Х-59 по Миколаївський області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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