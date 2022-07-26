Ердоган вважає, що Захід повинен ставитися до Путіна, як до «друга»
На думку турецького президента, західні лідери поводяться так, як «не личить поводитися політикам», інформує
Захід сповідує «неправильний» підхід до президента Російської Федерації Владіміра Путіна і повинен ставитися до нього більш дружньо. Таку позицію висловив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган в інтерв’ю
За словами політика, позиція США та країн Євросоюзу стосовно Путіна не є конструктивною і лише погіршує ставлення російського диктатора до них самих.
«Ми бачимо і в обличчі Путіна, і в обличчі Зеленського наших друзів, а не ворогів. На мою думку, підхід Заходу до Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього продемонструєш, таке й отримаєш у відповідь», – заявив президент Туреччини.