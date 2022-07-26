Ердоган вважає, що Захід повинен ставитися до Путіна, як до «друга»

Захід сповідує «неправильний» підхід до президента Російської Федерації Владіміра Путіна і повинен ставитися до нього більш дружньо. Таку позицію висловив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган в інтерв’ю TRT .

За словами політика, позиція США та країн Євросоюзу стосовно Путіна не є конструктивною і лише погіршує ставлення російського диктатора до них самих.

«Ми бачимо і в обличчі Путіна, і в обличчі Зеленського наших друзів, а не ворогів. На мою думку, підхід Заходу до Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього продемонструєш, таке й отримаєш у відповідь», – заявив президент Туреччини.