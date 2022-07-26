Німеччина звинуватила Росію у «віроломній грі» з постачанням газу

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що в Росії немає технічних причин обмежувати постачання газу газопроводом «Північний потік». І те, чим займається Москва є торговельною війною.

«У них навіть не вистачає мужності визнати, що так ми ведемо з вами економічну війну. Розповідають фейкові історії про ці турбіни, які просто не відповідають дійсності», - цитує міністра Welt .

Слова Габека підтверджують і в компанії Siemens Energy. Відправлена на техобслуговування турбіна готова повернутися до РФ , попри санкції. Але Москва не надсилає документи на її ввезення.

Проте, напередодні «Газпром» заявив про виведення в ремонт ще однієї турбіни та скорочення прокачування газу «Північним потоком» майже наполовину – до 33 млн кубометрів на добу.

За словами Габека, Росія веде «віроломну гру», адже технічних причин для скорочення постачання немає і турбіна готова до відправки. Німеччина є основним одержувачем газу з газопроводу «Північний потік».