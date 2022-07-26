Хасидський рух «Хабад» у США розпочав судовий процес проти Росії

Хасидський рух «Хабад» розпочав судовий процес проти Росії та закликав ізраїльську владу надати Росії контроль над церковним комплексом Олександра в Єрусалимі лише за умови повернення архівів бібліотеки Шнеєрсона, повідомляє The Jerusalem Post.

Представники Хабаду звернулися до юридичного радника ізраїльського уряду, адвоката Галі Бахарав-Міара з вимогою заморозити процедури передачі російському уряду права власності на церкву Олександрівського Подвор'я в Єрусалимі.

«Бібліотека Шнеєрсона» є історичною колекцією глобального руху Хабад. Ця унікальна колекція, яка включає приблизно 12 000 книг та оригінальних творів, до російської революції належала династії рабинів Любавичів і була націоналізована радянським урядом у 1920-х роках. Вона стала державною власністю і передана на зберігання Державній бібліотеці імені Леніна (сьогодні Російська державна бібліотека).

Хабад вимагає від російського уряду повернути колекцію у володіння штаб-квартирі Хабаду в США .

Наразі в Сполучених Штатах винесено низку судових рішень і рішень проти російського уряду, які зобов’язують його повернути бібліотеку Шнеєрсона Хабаду, включаючи накладення значного штрафу за неповагу до суду в США , який наразі становить приблизно 170 мільйонів доларів.

Москва вимагає від Ізраїлю передати Росії контроль над церковним комплексом Олександрівського подвір’я в Єрусалимі, який колишній прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу пообіцяв передати росіянам як жест доброї волі після звільнення Наами Іссахар з російської в’язниці у 2020 році. Однак Єрусалимський окружний суд заблокував це рішення.

Отже, вимога Хабаду до уряду Ізраїлю є наступною: заморозити передачу російському урядові права власності на майно в Ізраїлі і, зокрема, на церкву Олександрівського Подвір’я, до тих пір, поки не буде успішно завершено повернення колекції Шнеєрсона.

«Ребе доручив нам повернути книги з Росії», — сказав рабин Шломо Кунін, член спеціальної групи, призначеної останнім Ребе Хабаду для повернення книг до США .

Він додав, що «ми не сумніваємося, що завдання буде виконано, як він [Ребе] хотів, і книги будуть повернуті до бібліотеки Ребе, подобається це росіянам чи ні».

Як повідомлялось, мін'юст РФ вимагає ліквідувати представництво єврейської агенції «Сохнут», яка допомагає репатріації євреїв.

Деякі євреї, які мешкають в Росії, заявили, що російська влада намагається їх заарештувати і вони бояться за своє життя.