«Нечесні вибори» і QAnon: теорії змов допомагають республіканцям на виборах – NYT

Колись популярна в США теорія змови QAnon вже не користується колишньою підтримкою, але кандидати-республіканці активно використовують її канони у своїх передвиборчих кампаніях, заробляючи на цьому політичні бонуси, пише The New York Times .

Особливою популярністю користується твердження про «крадіжку виборів» – те саме, яке змусило прихильників Дональда Трампа штурмувати Капітолій після його програшу демократу Джо Байдену.

«Багато тез QANon цього року просочилися глибоко в традиційну політику республіканців. Досвідчені кандидати знайшли способи використовувати їх без прямої згадки теорії змови», - йдеться у матеріалі.

Формально дистанціюючись від теорії змови, політики продовжують користуватися її перевагами.

Наприклад, кандидати-республіканці уникають звинувачень у «полюванні педофілів на дітей» – одного з постулатів QAnon. Але у своїх виступах звинувачують лібералів у тому, що ті нібито «розбещують» дітей сексуальною освітою.

А критикуючи ковідні обмеження, звертаються до віри прихильників теорії, що агенти «глибинної держави» хочуть контролювати американців. Вони також розмішають на своїх бігбордах слогани «Захистіть наших дітей», що співзвучно з QAnon-івським «Врятуйте дітей».

«Однак найпомітнішою тезою, в якій чути відлуння QAnon, є хибне твердження щодо крадіжки перемоги у Трампа на виборах 2020 року», - наголошується у матеріалі.

Щонайменше 131 кандидат, який оголосив про висунення кандидатури на посаду губернатора, секретаря або прокурора штату підтримав твердження про фальсифікацію виборів, свідчать дані некомерційної організації States United Action.

Одним із найуспішніших адаптувальників теорії для своїх політичних потреб є кандидатка у губернатори Арізони, колишня ведуча новин Кері Лейк.

Кандидатка заперечує зв'язки з теорією змови, проте авторитети QAnon беруть участь у її кампанії. Зокрема, її підтримує колишній радник Трампа Майкл Флінн, який став популярним у колах QAnon.

«Багато людей, таких як Кері Лейк, не вірять у QAnon. Але просуваючи версію про фальсифікацію виборів, вона отримує підтримку без необхідності знати, як влаштований цей рух», - пояснює експерт з QAnon, ведучий подкасту Adventures in HellwQrld Майкл Рейнс.

Опитування некомерційної організації «Інститут дослідження суспільної релігії» показують, що ця теорія змови залишається популярною приблизно у 41 мільйона американців. Але ще популярнішою є теорія про фальсифікації на виборах.

За даними OH Predictive Insights, в правдивість теорії QAnon вірять 27% опитаних прихильників Трампа в Арізоні. Серед прихильників партії, але не Трампа, таких 11%. Вірять у те, що вибори були «вкрадені» 82% прихильників Трампа та близько 50% – Республіканської партії.

Деякі кандидати зробили ставку на те, що сама лише приналежність до руху QAnon забезпечить їм успішну політичну кар'єру, але на них чекало розчарування.

Таким кандидатам виявилося важко виділитись у гонці, де практично ніхто відкрито не підтримує рух, але вірить теорію змови про фальсифікацію результатів виборів. Здебільшого вони швидко зійшли з дистанції.