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2022-07-26
Напад Росії на Одеський порт «засмутив» Туреччину – Ердоган
Президент Туреччини закликав усі сторони дотримуватись «зернової угоди»
Напад Росії на порт Одеса у вихідні «засмутив» Туреччину. Таку заяву в понеділок в інтерв'ю каналу
«Ми очікуємо, що кожен візьме на себе відповідальність за свої підписи і діятиме відповідно до своїх обов'язків», – сказав президент Туреччини.
Він також додав, що «невдача тут зіграє проти всіх нас».
«Ми віддані тому, щоб виконувати на практиці цю угоду з усіма її елементами. Це наш пріоритет. І також наш пріоритет забезпечити припинення вогню та побудову миру, чесного та довгострокового», – додав Ердонан.
Юлія Лавришин, ZN.ua