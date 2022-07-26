Напад Росії на Одеський порт «засмутив» Туреччину – Ердоган

Напад Росії на порт Одеса у вихідні «засмутив» Туреччину. Таку заяву в понеділок в інтерв'ю каналу TRT зробив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, закликавши всі сторони дотримуватись угоди.

«Ми очікуємо, що кожен візьме на себе відповідальність за свої підписи і діятиме відповідно до своїх обов'язків», – сказав президент Туреччини.

Він також додав, що «невдача тут зіграє проти всіх нас».

«Ми віддані тому, щоб виконувати на практиці цю угоду з усіма її елементами. Це наш пріоритет. І також наш пріоритет забезпечити припинення вогню та побудову миру, чесного та довгострокового», – додав Ердонан.