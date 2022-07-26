В Пентагоні захоплюються бойовим духом українців і обіцяють додати дронів-камікадзе та HIMARS

У серпні до ЗСУ надійдуть понад півтисячі безпілотників Phoenix Ghost, інформує ZN.ua.

В Пентагоні захоплюються бойовим духом українців і обіцяють додати дронів-камікадзе та HIMARS
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Міністерство оборони США розповіло про черговий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, який включатиме додаткові ракетно-артилерійські системи високої мобільності, боєприпаси та значну кількість безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost. Про це йдеться у повідомленні на сайті американського відомства.

«Цей пакет включає обладнання на суму близько 175 мільйонів доларів з військових запасів США, а також обладнання на суму 95 мільйонів доларів від Ініціативи сприяння безпеці України (USAI)», — повідомив високопоставлений чиновник оборони під час брифінгу в Пентагоні.

Зокрема, до чергового пакету включено чотири додаткові системи HIMARS, чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запасні частини та інше спорядження, а також і 36 000 снарядів калібру 105 мм.

У рамках витрат USAI в розмірі 95 мільйонів доларів Міністерство оборони також зобов’язалося замовити у виробника та відправити в Україну ще 580 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost. На відміну від HIMARS, які США виділяють із вже існуючого арсеналу, безпілотники будуть виготовлені на замовлення USAI для України.

«Українці чудово користуються системою «Phoenix Ghost», —сказав головний оборонний чиновник. — Наші виробники постачатимуть безпілотники ЗСУ починаючи з серпня».

Він також додав, що за наявними у Міноборони даними, незначний прогрес, якого досягають в Україні війська РФ, є надзвичайно дорогим і супроводжується падінням морального духу російської армії: є багато звітів, у яких солдати на всіх рівнях дезертирують з постів або відмовляються воювати.

«Ми продовжуємо спостерігати зниження дисципліни та наявність моральних проблем у російській армії, — сказав військовий чиновник. — Українська ж воля та мотивація, неймовірно сильні. І з того, що ми бачимо, робимо висновок, що українська армія має всі шанси перемогти».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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