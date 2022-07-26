Екскомандувач Сил спеціальних операцій Галаган отримав нову посаду

Офіцер переведений до Служби безпеки України.

Екскомандувач Сил спеціальних операцій Галаган отримав нову посаду

Колишній очільник Сил спеціальних операцій ЗСУ Григорій Галаган переведений у Службу безпеки України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ввечері 25 липня на сайті президента з’явився указ, яким Галагана було звільнено з посади, а на його місце призначено Віктора Хоренка.

«Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ», - заявив він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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