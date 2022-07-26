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2022-07-26
Екскомандувач Сил спеціальних операцій Галаган отримав нову посаду
Офіцер переведений до Служби безпеки України.
Колишній очільник Сил спеціальних операцій ЗСУ Григорій Галаган переведений у Службу безпеки України,
Ввечері 25 липня на сайті президента з’явився указ, яким Галагана було звільнено з посади, а на його місце призначено Віктора Хоренка.
«Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ», - заявив він.
Ольга Чекіс, ZN.ua