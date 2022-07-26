Екскомандувач Сил спеціальних операцій Галаган отримав нову посаду

Колишній очільник Сил спеціальних операцій ЗСУ Григорій Галаган переведений у Службу безпеки України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ввечері 25 липня на сайті президента з’явився указ, яким Галагана було звільнено з посади, а на його місце призначено Віктора Хоренка.

«Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ», - заявив він.