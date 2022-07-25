Кораблі НАТО увійшли в порти Естонії

У понеділок вранці кораблі Першої постійної військово-морської групи НАТО прибули з візитом до Старого порту Таллінна та порту Мууга, інформує ZN.ua.

Кораблі НАТО увійшли в порти Естонії
© Scanpix/Postimees

Військові кораблі НАТО посилюють свою присутність в європейському регіоні. Про це повідомляє Генеральний штаб Сил оборони Естонії.

Перші два кораблі, нідерландський штабний корабель (а також флагман групи) HNLMS Karel Doorman і португальський фрегат NRP Corte-Real, пришвартувалися в Старому порту Таллінна в понеділок вранці. Третє судно, британський танкер RFA Tidesurge, пришвартувався в порту Мууга.

Під час цього візиту кораблі мають можливість поповнити запаси та підготуватись до виконання наступних завдань. Такі постійні групи військово-морських сил НАТО перебувають у постійній готовності та здатні вести операції як у мирний, так і у воєнний час, і забезпечувати своїми діями присутність союзників та постійний високий рівень готовності до реагування.

«Перша постійна військово-морська група НАТО перебуває тут вдруге цього року. Це підтвердження постійної присутності НАТО у нашому регіоні», — повідомив заступник командувача ВМС Естонії капітан Йохан-Еліас Сельямаа.

Результатом такого візиту є пошук більшої кількості можливостей для співпраці союзників. З практичної сторони це допомагає військовим ознайомитись із морськими умовами.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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