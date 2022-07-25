Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі - розвідка

Для цього частково відновили місцевий завод з виробництва бетону

Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі - розвідка
Окупанти у Мелітополі хочуть відновити аеродром
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону «Моноліт Плюс» - повідомляють в Головному управлінні розвідки України.

«Повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірний. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей», - зазначають у розвідці.

За даними розвідників, окупантами планується використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.


Артем Руденко, ZN.ua





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