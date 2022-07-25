На Волині сьогодні збили два ворожі БПЛА, загинула людина

Відразу два російські безпілотні літальні апарати збили у понеділок, 25 липня, на Волині, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

«Сьогодні 25 липня на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА», - повідомив він.

Голова ОВА зазначив, що операція пройшла не безпроблемно. Зокрема уламки одного з них пошкодили приватні будинки.

«На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо», - додав він.