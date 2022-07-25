Словаччина готова обговорювати надання Україні винищувачів МіГ-29

Словаччина готова до проведення переговорів щодо передачі Україні 11 радянських винищувачів МіГ-29 зі складу своїх військ. Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь на пресконференції, пише Sky News .

Він пояснив, що ці літаки планують зняти з експлуатації наприкінці серпня. З початку вересня повітряний простір Словаччини почнуть патрулювати Чехія та Польща.

За словами Надя, як тільки сили партнерів забезпечать захист неба Словаччини, а Міг-29 будуть приземлені, держава зможе говорити про майбутнє винищувачів.