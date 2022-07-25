Словаччина готова обговорювати надання Україні винищувачів МіГ-29

Держава планує зняти з експлуатації ці літаки в кінці серпня, інформує ZN.ua.

Словаччина готова обговорювати надання Україні винищувачів МіГ-29
© warfiles.ru

Словаччина готова до проведення переговорів щодо передачі Україні 11 радянських винищувачів МіГ-29 зі складу своїх військ. Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь на пресконференції, пише Sky News.

Він пояснив, що ці літаки планують зняти з експлуатації наприкінці серпня. З початку вересня повітряний простір Словаччини почнуть патрулювати Чехія та Польща.

За словами Надя, як тільки сили партнерів забезпечать захист неба Словаччини, а Міг-29 будуть приземлені, держава зможе говорити про майбутнє винищувачів.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами
Блок рекламы


Похожие новости
В ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифриВ ООН порахували кількість жертв російської агресії в Україні: Верховний комісаріат назвав цифри
Focus: Кремль блефує, коли погрожує Україні поваленням владиFocus: Кремль блефує, коли погрожує Україні поваленням влади
Bloomberg: Війна в Україні може перейти на наступний етапBloomberg: Війна в Україні може перейти на наступний етап
Мобілізація в Україні: чи можуть направити на передову без бойового досвідуМобілізація в Україні: чи можуть направити на передову без бойового досвіду
У міноборони Росії зганьбилися з черговою "перемогою" в Україні: не врахували, що всі ракети збило ППОУ міноборони Росії зганьбилися з черговою "перемогою" в Україні: не врахували, що всі ракети збило ППО
Росія має повернути все, що окупувала: цього разу Кіссінджер застеріг Захід від територіальних поступок в УкраїніРосія має повернути все, що окупувала: цього разу Кіссінджер застеріг Захід від територіальних поступок в Україні
Подоляк відповів на пропозицію Лаврова «допомогти Україні змінити режим»Подоляк відповів на пропозицію Лаврова «допомогти Україні змінити режим»
Латвія закликала надати Україні більше РСЗВ HIMARSЛатвія закликала надати Україні більше РСЗВ HIMARS
В ОП розповіли, скільки західні союзники передадуть Україні HIMARSВ ОП розповіли, скільки західні союзники передадуть Україні HIMARS
ЗСУ вимотують окупантів на півдні: оновлена карта бойових дій в УкраїніЗСУ вимотують окупантів на півдні: оновлена карта бойових дій в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости