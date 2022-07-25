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2022-07-25
Словаччина готова обговорювати надання Україні винищувачів МіГ-29
Держава планує зняти з експлуатації ці літаки в кінці серпня, інформує
© warfiles.ru
Словаччина готова до проведення переговорів щодо передачі Україні 11 радянських винищувачів МіГ-29 зі складу своїх військ. Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь на пресконференції, пише
Він пояснив, що ці літаки планують зняти з експлуатації наприкінці серпня. З початку вересня повітряний простір Словаччини почнуть патрулювати Чехія та Польща.
За словами Надя, як тільки сили партнерів забезпечать захист неба Словаччини, а Міг-29 будуть приземлені, держава зможе говорити про майбутнє винищувачів.
Максим Царук, ZN.ua