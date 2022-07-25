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2022-07-25
Окупанти обстріляли Сумську область із артилерії та мінометів
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська в ніч на понеділок, 25 липня, обстріляли Сумську область із мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град", зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Учора ввечері, майже о 22-й годині, росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. Чотири прильоти. Без втрат та руйнувань", - зазначив Живицький у
Вночі 25 липня війська РФ із РСЗВ "Град" обстріляли території Краснопільської громади. Зафіксовано 20 прильотів.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Анна Конюченко, ZN.ua