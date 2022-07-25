Окупанти обстріляли Сумську область із артилерії та мінометів

Російські окупаційні війська в ніч на понеділок, 25 липня, обстріляли Сумську область із мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град", зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Учора ввечері, майже о 22-й годині, росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. Чотири прильоти. Без втрат та руйнувань", - зазначив Живицький у Telegram.

Вночі 25 липня війська РФ із РСЗВ "Град" обстріляли території Краснопільської громади. Зафіксовано 20 прильотів.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.