Окупанти обстріляли Сумську область із артилерії та мінометів

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Окупанти обстріляли Сумську область із артилерії та мінометів
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські окупаційні війська в ніч на понеділок, 25 липня, обстріляли Сумську область із мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град", зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Учора ввечері, майже о 22-й годині, росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. Чотири прильоти. Без втрат та руйнувань", - зазначив Живицький у Telegram.

Вночі 25 липня війська РФ із РСЗВ "Град" обстріляли території Краснопільської громади. Зафіксовано 20 прильотів.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.


Анна Конюченко, ZN.ua





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