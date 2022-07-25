Казахстан готується боротися з гібридною агресією РФ - WSJ
Казахстан посилює оборону, побоюючись агресії з боку Росії, пише
«Казахстан зробив висновки із запеклої боротьби України. Нам потрібна реформа армії, щоб зробити війська більш мобільними та готовими боротися з гібридними загрозами, що включають як класичні бойові дії, так і гібридні методи: кібератаки, дезінформацію, втручання у вибори», - наголосив він.
У Казахстані також планують переосмислити роль РФ у своїй зовнішній політиці та посилювати діалог із Туреччиною, Китаєм та США.
Співрозмовник журналістів наголосив: страх перед імперіалістськими амбіціями Кремля зростає. У Нур-Султані побоюються, що можуть стати наступним об'єктом нападу.
Незважаючи на досить стриману позицію на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, ключовий союзник РФ у Середній Азії чітко дав зрозуміти, що планує розвивати відносини з Європою, а не орієнтуватися на Москву.
18 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати «незалежність» ОРДЛО. Публічно під час Петербурзького економічного форуму, на якому був присутній президент РФ Володимир Путін.
Казахстан підтримав санкції проти РФ і планував збільшити експорт нафти до Європи, для чого готує шляхи транзиту в обхід території РФ (після аварії на найбільшому родовищі).
Кремль поки що не озвучив офіційну позицію, а неофіційну доніс через своїх пропагандистів. Так, чоловік головного редактора «RT» Маргарити Сімоньян Тігран Кеосаян заявив: «На Україну подивіться уважно. Подумайте серйозно».