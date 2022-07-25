У чугуївському будинку культури, куди поцілили росіяни, перебували мирні мешканці

Близько третьої ночі, під час повітряної тривоги, у місті Чугуїв Харківської області пролунали потужні вибухи. Російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі населеного пункту, повідомляє міська голова Галина Мінаєва та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов .

Під ворожий вогонь потрапили школа та будинок культури, де на той момент перебували люди. На місці події вже працюють рятувальники. Точна кількість постраждалих наразі невідома. Проте, за інформацію голови Харківської ОВА, з-під завалів вже звільнили трьох людей.

Місцеві мешканці також публікують фото жахливих руйнувань в Чугуєві, в кадр потрапив й один з ворожих снарядів.

Також, продовж попередньої доби ворог кілька разів обстрілювали житлові сектори у селі Коробочкине та смт Печеніги. В результаті обстрілів у Чугуївському районі, поза населеними пунктами, спалахнула пожежа на полі з пшеницею, площею в один гектар.