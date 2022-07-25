ISW: У Росії визнають, що HIMARS змінюють хід війни

Аналітики Інституту вивчення війни США зазначають, що в російському інформаційному просторі зростає страх через ймовірний провал у війні проти України. Насамперед його спровокували успішні удари РСЗВ HIMARS по ключових ланцюгах забезпечення окупантів, складах та вузлах зв'язку. Про це йдеться в останньому звіті ISW .

Такі удари ЗСУ мають необоротний вплив на розвиток майбутніх наступів РФ . Через них росіяни повинні на полі бою застосовувати різні тактики, аби сховатися, насамперед це заходами маскування і постійна зміна місця розташування угруповань техніки. Така тактика не дозволяє окупаційній армії проводити масовані артобстріли, як вони це робили раніше, що підтверджують дані NASA Fire Information for Resource Management.

Поява у ЗСУ установок HIMARS стала поворотним моментом у війні, пишуть проросійські Телеграм-канали.