ISW: У Росії визнають, що HIMARS змінюють хід війни

Через точні удари ЗСУ окупаційні сили не можуть здійснювати хаотичний артобстріл, як вони це робили раніше, інформує ZN.ua.

Аналітики Інституту вивчення війни США зазначають, що в російському інформаційному просторі зростає страх через ймовірний провал у війні проти України. Насамперед його спровокували успішні удари РСЗВ HIMARS по ключових ланцюгах забезпечення окупантів, складах та вузлах зв'язку. Про це йдеться в останньому звіті ISW.

Такі удари ЗСУ мають необоротний вплив на розвиток майбутніх наступів РФ. Через них росіяни повинні на полі бою застосовувати різні тактики, аби сховатися, насамперед це заходами маскування і постійна зміна місця розташування угруповань техніки. Така тактика не дозволяє окупаційній армії проводити масовані артобстріли, як вони це робили раніше, що підтверджують дані NASA Fire Information for Resource Management.

Поява у ЗСУ установок HIMARS стала поворотним моментом у війні, пишуть проросійські Телеграм-канали.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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