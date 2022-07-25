Повістка ще не означає мобілізацію - Рєзніков

В Україні введений воєнний стан та триває загальна мобілізація через військове вторгнення РФ . Військовозобов’язані отримують повістки, але це ще не означає, що людину відправлять на фронт. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час загальнонаціонального телемарафону, пише «Українська правда».

Кого зараз мобілізують в Україні

За словами Резнікова, в Україні наразі відбувається мобілізація осіб, які мають певні особливі спеціальності.

«Проблем із мобілізацією немає, я постійно комунікую з Генеральним штабом, із головнокомандувачем, із начальником Генерального штабу. У нас, по великому рахунку, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація – то по певних особливих спеціальностях», – наголосив він.

Наприклад, за програмою підготовки українських військових у Великій Британії, декілька батальйонів уже проходять там навчання. Для таких відряджень можуть шукати додаткових фахівців, яким бажано знати англійську мову.