Повістка ще не означає мобілізацію - Рєзніков

Взяття особи на військовий облік не означає її відправку на передову, інформує ZN.ua.

Повістка ще не означає мобілізацію - Рєзніков

В Україні введений воєнний стан та триває загальна мобілізація через військове вторгнення РФ. Військовозобов’язані отримують повістки, але це ще не означає, що людину відправлять на фронт. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час загальнонаціонального телемарафону, пише «Українська правда».

Кого зараз мобілізують в Україні

За словами Резнікова, в Україні наразі відбувається мобілізація осіб, які мають певні особливі спеціальності.

«Проблем із мобілізацією немає, я постійно комунікую з Генеральним штабом, із головнокомандувачем, із начальником Генерального штабу. У нас, по великому рахунку, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація – то по певних особливих спеціальностях», – наголосив він.

Наприклад, за програмою підготовки українських військових у Великій Британії, декілька батальйонів уже проходять там навчання. Для таких відряджень можуть шукати додаткових фахівців, яким бажано знати англійську мову.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами
Блок рекламы


Похожие новости
РФ проводить мобілізацію медперсоналу, адже шпиталі не справляються з кількістю поранених – ГУРРФ проводить мобілізацію медперсоналу, адже шпиталі не справляються з кількістю поранених – ГУР
«Зернова угода» не означає покращення безпекової ситуації для одеситів – Одеська ОВА«Зернова угода» не означає покращення безпекової ситуації для одеситів – Одеська ОВА
РФ проводить приховану мобілізацію трьома шляхамиРФ проводить приховану мобілізацію трьома шляхами
Повторення того, що відбувалося на Зміїному: ЗСУ розпочали операцію A2AD, що це означаєПовторення того, що відбувалося на Зміїному: ЗСУ розпочали операцію A2AD, що це означає
Повістки за порушення ПДР: в ЗСУ зробили важливе роз'яснення про мобілізаціюПовістки за порушення ПДР: в ЗСУ зробили важливе роз'яснення про мобілізацію
Українська медицина увійшла в європейську сім'ю: що це означаєУкраїнська медицина увійшла в європейську сім'ю: що це означає
Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генералаЛукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала
«Найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету»: Рєзніков вірить у розпад РФ«Найближчими роками ми побачимо низку закликів до суверенітету»: Рєзніков вірить у розпад РФ
РФ активно проводить «тиху» мобілізацію: контрактників набирають через центри зайнятостіРФ активно проводить «тиху» мобілізацію: контрактників набирають через центри зайнятості
Паспорт у комплекті з військовим квитком: Бойченко розповів про приховану мобілізацію в МаріуполіПаспорт у комплекті з військовим квитком: Бойченко розповів про приховану мобілізацію в Маріуполі
Последние новости
Подгружаем последние новости