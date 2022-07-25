Розстріляні авто та розбиті будинки: на що окупанти перетворили Маріуполь, фото

Країна-терорист Росія упродовж трьох місяців безперестанно обстрілювала Маріуполь з усіх можливих видів озброєння, застосовуючи навіть заборонені фосфорні боєприпаси. Унаслідок злочинних дій російського окупаційного війська місто перетворилося на суцільну руїну, інформує Апостроф.

Про це свідчать фото з окупованого Маріуполя.

Російські окупанти завдавали авіаційних ударів багатотонними ракетами й бомбами по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Упритул розстрілювали автомобілі з цивільним насленням та нищили все, що траплялося їм на шляху.

Від великого портового міста Маріуполь, яке розцвітало з кожним роком, залишилися лише згарища, купи металобрухту та скалічені долі його мешканців. Росіяни перетворили Маріуполь на справжнє пекло, а зараз намагаються переконати маріупольців, що всі ці воєнні злочини скоїли ЗСУ.

Крім того, росіяни надумали демонтувати знищені будинки та залишити без даху над головою щонайменше 1500 осіб, які залишилися живими та перебувають у Маріуполі. І, звичайно ж, за демонтажем не слідує ні ремонт, ні будівництво нових будинків.


Ліза Бровко, Апостроф





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