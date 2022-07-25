Паспорт Коломойського в базі ДМС позначено як недійсний

Паспорт бізнесмена Ігоря Коломойського у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів значиться як недійсний. Як зазначає Forbes, це може бути одним із доказів, що олігарх таки позбавлений українського громадянства, про що раніше писало ZN.UA.

Паспортні дані Ігоря Коломойського в архівних протоколах засідань зборів акіонерів ПриватБанку до націоналізації 2016 року досі зберігаються на офіційному сайті банку у публічному доступі. Водночас у базі ДМС документ з такою серією та номером вказаний як «недійсний».

«При введенні серії та номера діючих паспортів система видає повідомлення: «Iнформацiя про визнання недійсним документа в базах даних ДМС відсутня», - зазначає видання.

Водночас один із учасників судових процесах між ПриватБанком та колишніми власниками з боку банку зазначив, що ще 24 липня паспорт Коломойського значився як дійсний.

Також недійсним в базі ДМС позначений і паспорт іншого ексвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова. Хоча бізнесмен відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, але 2019-го отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

У свою чергу захисник інтересів Коломойського в одній із справ ПриватБанку Олександр Вінниченко, сказав виданню, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства та відмовився контактувати із клієнтом для уточнення інформації.