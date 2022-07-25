Паспорт Коломойського в базі ДМС позначено як недійсний
Паспорт бізнесмена Ігоря Коломойського у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів значиться як недійсний. Як
Паспортні дані Ігоря Коломойського в архівних протоколах засідань зборів акіонерів ПриватБанку до націоналізації 2016 року досі зберігаються на офіційному сайті банку у публічному доступі. Водночас у базі ДМС документ з такою серією та номером вказаний як «недійсний».
«При введенні серії та номера діючих паспортів система видає повідомлення: «Iнформацiя про визнання недійсним документа в базах даних ДМС відсутня», - зазначає видання.
Водночас один із учасників судових процесах між ПриватБанком та колишніми власниками з боку банку зазначив, що ще 24 липня паспорт Коломойського значився як дійсний.
Також недійсним в базі ДМС позначений і паспорт іншого ексвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова. Хоча бізнесмен відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, але 2019-го отримав посвідку на постійне проживання в Україні.
У свою чергу захисник інтересів Коломойського в одній із справ ПриватБанку Олександр Вінниченко, сказав виданню, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства та відмовився контактувати із клієнтом для уточнення інформації.