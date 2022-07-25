Вручення повісток: у Міноборони повідомили, яка зараз ситуація та кого мобілізують

мобілізація, мобілізація в Україні, повістки

Міністр оборони України вніс ясність у ситуацію із врученням повісток та мобілізацією.

Так, в ефірі єдиного телемарафону Олексій Рєзніков запевнив, що коли вручається повістка, йдеться не про мобілізацію.

«А про те, що деякі люди переїхали та не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони мають прийти до місцевого центру комплектації, показати документ та звіритися на обліку або в резерві. Ті вручення, це насамперед наведення порядку», - зауважив Резніков.

За його словами, мобілізують лише за певними спеціальностями.

Також міністр зауважив, що проблем з мобілізацією в Україні немає, а в армії, за великим рахунком, заповнені всі необхідні позиції.

Крім того, Рєзніков виступив проти вручення повісток за різні правопорушення: "це дискредитація армії і цього не має бути".

Тим часом у Мережі набирає популярності відео, на якому молодий хлопець, емоційно звертаючись до українців, заявляє, що служба у ЗСУ – це не покарання, а честь і це право ще треба заслужити.


Катерина Петренко, politeka.net





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