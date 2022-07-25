Мобілізація в Україні: чи можуть направити на передову без бойового досвіду

В Україні триває загальна мобілізація та введений воєнний стан через військове вторгнення РФ . Відповідно до наказу Міноборони, особи, які підлягають мобілізації, в обов’язковому порядку проходять навчання.

Скільки має тривати навчання мобілізованих

За словами заступниці Міністра оборони Ганни Маляр, що найчастіше до відомства звертаються зі скаргами саме на те, що «людей після пари днів навчань або взагалі без них направляють на передову».

Повідомляється, що нікого не можуть відправити в зону бойових дій без підготовки – згідно зі статтею 29 закону «Про військовий обов'язок і військову службу», військовозобов'язані та резервісти повинні пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори.

Наказ Міноборони також зобов'язує командирів військових частин забезпечити «якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних і повноту виконання ними програми підготовки».

Через війну тривалість навчання складає від семи до 20 днів.

Маляр наголосила, що у випадку, якщо мобілізований не пройшов навіть тижня навчання, тоді слід телефонувати на гарячу лінію Міноборони: 0-800-500-410; 0-800-500-442 або ж 044-454-44-99.

Правозахисник й адвокат Дмитро Швець радить мобілізованим писати рапорти, якщо їх намагаються відправити на фронт без належної підготовки, пише Громадське. Швець додав, що такі скарги найчастіше задовольняють, і до нього все рідше звертаються з такими проблемами.

«Думаю, військовозобов'язані краще знають свої права, а військові частини, коли розуміють, яких помилок припустилися і чого ці помилки коштували, роблять висновки», – наголосив експерт.