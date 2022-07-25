Мобілізація в Україні: чи можуть направити на передову без бойового досвіду
Всі мобілізовані особи проходять обов’язкове навчання.
В Україні триває загальна мобілізація та введений воєнний стан через військове вторгнення РФ. Відповідно до
Скільки має тривати навчання мобілізованих
За
Повідомляється, що нікого не можуть відправити в зону бойових дій без підготовки – згідно зі статтею 29 закону «Про військовий обов'язок і військову службу», військовозобов'язані та резервісти повинні пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори.
Наказ Міноборони також зобов'язує командирів військових частин забезпечити «якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних і повноту виконання ними програми підготовки».
Через війну тривалість навчання складає від семи до 20 днів.
Маляр наголосила, що у випадку, якщо мобілізований не пройшов навіть тижня навчання, тоді слід телефонувати на гарячу лінію Міноборони: 0-800-500-410; 0-800-500-442 або ж 044-454-44-99.
Правозахисник й адвокат Дмитро Швець радить мобілізованим писати рапорти, якщо їх намагаються відправити на фронт без належної підготовки,
«Думаю, військовозобов'язані краще знають свої права, а військові частини, коли розуміють, яких помилок припустилися і чого ці помилки коштували, роблять висновки», – наголосив експерт.