У міноборони Росії зганьбилися з черговою "перемогою" в Україні: не врахували, що всі ракети збило ППО

Росіяни заявили про обстріл та знищення складу з боєприпасами, тільки вони не врахували той факт, що всі ракети збило ППО.

Так, спікер міноборони Росії Ігор Конашенков заявив нібито про знищення складу з ракетами для HIMARS та снарядами для гаубиць М777 у Хмельницькій області. Удар припав у районі Богданівки.

"Знищено перевалочну базу з поставленими США боєприпасами до реактивних систем залпового вогню HIMARS та снарядами до американських великокаліберних гаубиць М777", — прозвітував Конашенко на щоденному брифінгу.

Проте у Командуванні повітряних сил ЗСУ спростували пропагандистську інформацію.

Українська ППО збила всі чотири ракети «Калібр», випущені окупантами по Хмельницькій області .