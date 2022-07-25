У міноборони Росії зганьбилися з черговою "перемогою" в Україні: не врахували, що всі ракети збило ППО

У міноборони Росії зганьбилися з черговою "перемогою" в Україні: не врахували, що всі ракети збило ППО

Росіяни заявили про обстріл та знищення складу з боєприпасами, тільки вони не врахували той факт, що всі ракети збило ППО.

Так, спікер міноборони Росії Ігор Конашенков заявив нібито про знищення складу з ракетами для HIMARS та снарядами для гаубиць М777 у Хмельницькій області. Удар припав у районі Богданівки.

"Знищено перевалочну базу з поставленими США боєприпасами до реактивних систем залпового вогню HIMARS та снарядами до американських великокаліберних гаубиць М777", —прозвітувавКонашенко на щоденному брифінгу.

Проте у Командуванні повітряних сил ЗСУ спростували пропагандистську інформацію.

Українська ППО збила всі чотири ракети «Калібр», випущені окупантами по Хмельницькій області .

«Ми повідомляли раніше, що три ракети знищені, а вже за уточненою інформацією – маємо чотири збиті крилаті ракети», –повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.


Ирина Юрченко, politeka.net





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