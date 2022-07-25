Війська РФ обстріляли Нікополь та Марганець зі спальних районів Енергодару

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли Нікополь та Марганець зі спальних районів Енергодару
© Валентин Резніченко / Telegram

Російські війська обстріляли у неділю, 24 липня, міста Дніпропетровської області з РСЗВ зі спальних районах окупованого Енергодару, зазначив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Якщо раніше ракетні установки розміщували переважно у передмісті, селах, на майданчику Запорізької АЕС, і звідти вели обстріл Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди робили це прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодару", - зазначив Орлов у Telegram.

За його словами, цього разу війська РФ навіть не намагалися приховати свій черговий злочин від місцевого населення, яке чуло гучні залпи РСЗВ на вулицях.


Анна Конюченко, ZN.ua





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