Війська РФ обстріляли Нікополь та Марганець зі спальних районів Енергодару

Російські війська обстріляли у неділю, 24 липня, міста Дніпропетровської області з РСЗВ зі спальних районах окупованого Енергодару, зазначив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Якщо раніше ракетні установки розміщували переважно у передмісті, селах, на майданчику Запорізької АЕС, і звідти вели обстріл Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди робили це прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодару", - зазначив Орлов у Telegram.