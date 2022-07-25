The Economist: На скільки тяжкі втрати Росії у війні проти України?

В середньому на війнах після 1816 року гинуло близько 50 людей щодня. Російська війна проти України набагато кривавіша. Нещодавно директор ЦРУ Білл Барнс, директор MI6 Річард Мур і голова зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран говорили про те, що з 24 лютого у боях загинуло приблизно 15 тисяч російських солдатів.

Також чиновники в Україні говорили, що втрати української армії були приблизно такими ж, а інколи і гіршими.

«Гадаю, ця війна перевершить за смертністю інші великі несвітові війни в Європі, такі як Франко-Прусська війна 1870-1871 років», - сказав The Economist Пол Пост з Університету Чикаго.

Але як проводяться підрахунки загалом? Військові втрати діляться на дві головні категорії: «двохсотих», тобто вбитих в боях, і тих, хто був поранений. Частина поранених пізніше теж помирає. Тих, хто потрапив у полон чи зник безвісти, рахують окремо. Деякі підрахунки російських втрат в Україні враховують лише солдатів Збройних сил РФ . Інші включають також бійців Росгвардії, ФСБ й деяких неармійських підрозділів. А деякі підрахунки враховують ще й людей, яких відправили на війну так звані «республіки» в Донецькій і Луганській областях. Впродовж останніх місяців на ці сили, а також на російських найманців, припала значна частина боїв.

Американські чиновники вважають,що з 24 лютого загинуло 15-20 тисяч російських бійців з усіх цих категорій. 29 червня міністр оборони Великої Британії бен Воллес сказав, що 25 тисяч росіян були вбиті на війні. Правда в тому, що якщо Барнс говорив про найнижчий поріг американської оцінки, Воллес озвучив найвищий. За українськими власними підрахунками, захисники країни станом на 19 липня знищили 38,5 тисяч загарбників. The Economist пише, що Київ, вочевидь, зацікавлений в тому, щоб озвучити якомога більшу цифру. 19 липня міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що лише у битвах за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло 11 тисяч росіян. Видання вважає, що це «малоймовірно».