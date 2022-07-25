Росія має повернути все, що окупувала: цього разу Кіссінджер застеріг Захід від територіальних поступок в Україні

Та ще кілька місяців тому його позиція кардинально відрізнялася, інформує ZN.ua.

Росія має повернути все, що окупувала: цього разу Кіссінджер застеріг Захід від територіальних поступок в Україні

Якщо переговори з Росією щодо мирного врегулювання відновляться, важливо, аби Україна не поступалася своїми територіями, які ворогу вдалося тимчасово окупувати. Про це під час інтерв'ю каналу ZDF заявив колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер.

"Як би там не було, переговори однозначно доведеться базувати на необхідності запобігти жертвам. І якщо відповідальні на Заході вирішать це перед переговорами, то це правильно. Вони повинні спочатку встановити межі того, чим вони за жодних обставин не поступляться. І відмова від української території не має бути однією з умов, які ми можемо прийняти", - заявив Кіссінджер.

Він також наголосив, що Захід, коли йдеться про переговори з країною-агресором Росією, завжди повинен координувати свою позицію з Україною.

"Президент України неодноразово, і навіть зовсім недавно, заявляв, що він не буде вести переговори про жодні українські території, які були українськими на момент початку війни. Так про що тут домовлятися? Ну, тільки про те, що Росія має очистити всі території, які вона захопила після того дня, після початку війни", - заявив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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