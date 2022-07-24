Аналітик ISW розповів, чи зможуть росіяни захопити Слов’янськ і Краматорськ

Російські військові, які зараз намагаються наступати на Донеччині, навряд чи зможуть захопити такі великі міста, як Краматорськ і Слов’янськ, вважає аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Варос.

За словами Вароса, механізовані підрозділи російської армії здатні проходити великі відстані відкритими рівнинами, сільською місцевістю, де є добре укріплена українська оборона. Однак не готові до боїв у місті – темп сповільнюється з наближенням до більш густонаселеної території.

«На початку війни їм вдалося досить швидко дістатись до Броварів та інших частин Києва через поля. Але там, де росіянам доводилося діяти в міському середовищі, їхні операції зупинялися. Коли росіяни були на околицях Оболоні, в Бучі, в районі Бородянки, їхні операції уповільнилися. Просування Маріуполем, тамтешнім міським середовищем, теж було повільним», - розповідає Варос в інтерв’ю « Суспільному ».

З огляду на це, аналітики очікують, що лінія Краматорськ – Бахмут, передусім на шосе E40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії.

Як приклад неготовності росіян діяти у міському середовищі, Варос наводить наступ на Сіверськ. Це маленьке місто росіяни не можуть взяти, відколи заявили про вихід на кордон Луганської області.

«Я не бачу перспектив того, що росіяни досягнуть швидких успіхів, беручи до уваги складнішу та ще краще підготовану оборону Донеччини. Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх (Краматорськ, Слов'янськ й інші міста Донеччини – ред.), і, тим більше, до 11 вересня», - підсумовує аналітик.