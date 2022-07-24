Окупанти вкрали у фермерів Луганщини 70 тис. тонн зерна

Найбільші підприємства Луганщини - ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" - встигли в липні зібрати врожай, незважаючи на те, що росіяни навесні вкрали майже всю техніку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Проте, за його словами, зібраний урожай "націоналізувало" підприємство із Кубані, 70 тис. тонн зерна нового врожаю вивезено до Росії.

Як зазначає Гайдай, фермери не мають урожаю для реалізації і, відповідно, коштів, щоб розрахуватися з населенням за паї.

Зазначимо, за даними Agroportal , через часткову окупацію Херсонської та Запорізької областей в Україні очікується врожай пшениці на рівні 16,5 млн. тонн, що вдвічі менше, ніж прогнозувалося до війни.

2021 року Україна зібрала рекордний урожай пшениці – що вимагало високих темпів експорту на рівні 23 млн. тонн. Вдалося продати лише 18,5 млн. тонн.