Окупанти вкрали у фермерів Луганщини 70 тис. тонн зерна
Зібраний урожай вивозять на Кубань.
Найбільші підприємства Луганщини - ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" - встигли в липні зібрати врожай, незважаючи на те, що росіяни навесні вкрали майже всю техніку. Про це
Проте, за його словами, зібраний урожай "націоналізувало" підприємство із Кубані, 70 тис. тонн зерна нового врожаю вивезено до Росії.
Як зазначає Гайдай, фермери не мають урожаю для реалізації і, відповідно, коштів, щоб розрахуватися з населенням за паї.
Зазначимо, за даними
2021 року Україна зібрала рекордний урожай пшениці – що вимагало високих темпів експорту на рівні 23 млн. тонн. Вдалося продати лише 18,5 млн. тонн.