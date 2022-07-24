ЗСУ збили російський безпілотник Zala

Українські військові за п'ять місяців війни знищили 714 безпілотних літальних апаратів, інформує ZN.ua.

ЗСУ збили російський безпілотник Zala
© Повітряне командування "Схід" / Facebook

Українські військові збили російський безпілотник Zala, інформує Оперативне командування "Схід" у Facebook.

"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят", - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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