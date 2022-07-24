Новостей.COM ⇒
2022-07-24
ЗСУ збили російський безпілотник Zala
Українські військові за п'ять місяців війни знищили 714 безпілотних літальних апаратів, інформує
© Повітряне командування "Схід" / Facebook
Українські військові збили російський безпілотник Zala, інформує Оперативне командування "Схід" у
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят", - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua