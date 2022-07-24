Латвія закликала надати Україні більше РСЗВ HIMARS

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що потрібно посилити військову підтримку України і надати більше РСЗВ HIMARS.

"П'ять місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - зазначив наголосив глава МЗС Латвії в Twitter.