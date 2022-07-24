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2022-07-24
Латвія закликала надати Україні більше РСЗВ HIMARS
Глава МЗС Латвії заявив, що світ має продовжити підтримувати Україну, інформує
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що потрібно посилити військову підтримку України і надати більше РСЗВ HIMARS.
"П'ять місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - зазначив наголосив глава МЗС Латвії в
Анна Конюченко, ZN.ua