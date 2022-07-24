На Харківщині підприємців силоміць змушують працювати на окупантів

На тимчасово окупованих територіях росіян продовжують силою змушувати підприємців співпрацювати з ними – повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

За інформацією Центру, чергова така ситуація зафіксована в окупованій частині Харківської області.

«Українських підприємців, які залишилися у тимчасово загарбаному Вовчанську (Харківська область), рашисти змушують працювати на потреби РФ», - повідомляють в ЦПД.

За даними ЦПД РНБО, у тих бізнесменів, які не погоджуються на таку «співпрацю», просто відбирають бізнес.