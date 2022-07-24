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2022-07-24
На Харківщині підприємців силоміць змушують працювати на окупантів
У тих, хто не погоджується на таку «співпрацю» забирають бізнес
Окупанти забирають бізнес у незгодних підприємців© Getty Images
На тимчасово окупованих територіях росіян продовжують силою змушувати підприємців співпрацювати з ними – повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.
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«Українських підприємців, які залишилися у тимчасово загарбаному Вовчанську (Харківська область), рашисти змушують працювати на потреби РФ», - повідомляють в ЦПД.
За даними ЦПД РНБО, у тих бізнесменів, які не погоджуються на таку «співпрацю», просто відбирають бізнес.
Артем Руденко, ZN.ua