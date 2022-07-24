Кулеба пояснив, чому світ має визнати злочини РФ проти України геноцидом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ визнати злочини РФ проти України геноцидом. Про це він написав у статті для Der Spiegel, повідомляє українське МЗС.

Кулеба підкреслив, що повномасштабна загарбницька війна Росії проти України стала найбільшим збройним конфліктом у Європі після 1945 року. Про жахіття війни середини ХХ століття нагадує насамперед масштаб російської ненависті та жорстокості.

За його словами, російське керівництво, посадовці та публічні особи вже давно закладали ідеологічне підґрунтя для геноциду.

Зокрема, рік тому, у липні 2021 року, президент РФ Владімір Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», де вкотре заявив, що українці та росіяни — «один народ». В статті диктатор також стверджував, що «сучасна Україна є цілковитим продуктом радянської епохи», а «справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією».

Свої наміри глава Кремля ніколи не приховував: на його думку, існування України як держави – це помилка, яку потрібно виправити, а українці – це, по суті, росіяни, тож вони або погодяться бути з росіянами «одним народом», або підлягають знищенню.

Крім того, Кулеба нагадав, що пряме публічне підбурювання до геноциду міститься і в низці статей російських державних ЗМІ, дописах високопоставлених чиновників РФ у соціальних мережах та в їхніх висловлюваннях на телебаченні.

Зокрема, 26 лютого російське державне інформаційне агентство «РИА Новости» опублікувало статтю Петра Акопова про те, що Україна припинить власне існування в результаті «військової спецоперації» Росії.

5 квітня заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв написав у своєму Telegram-каналі: «…суть українства, живлена антиросійською отрутою та брехнею про свою ідентичність, є великим фейком…». В своїй відверто геноцидній заяві Медведєв стверджував, що української ідентичності не існує і ніколи не існувало.

«Усі ці статті, пости в соціальних мережах і заяви з’явилися в період запеклих боїв в Україні та російського контролю над частинами території України. Вони підбурювали російських солдатів до злочинів проти українців на тій лише основі, що ті – українці, належать до української національної групи», - підкреслив Кулеба.

Глава МЗС додав, що ЗМІ неодноразово протягом історії відігравали значну роль у розпалюванні геноциду. Російські державні ЗМІ нічим не відрізняються.

«Ключові фігури російських ЗМІ, що закликають до геноциду українців, мають бути притягнуті до відповідальності. Проте справа не лише в публічному підбурюванні. У ході вторгнення до України Росія безпосередньо здійснює геноцид українців, а не лише закликає до нього», - написав Кулеба.

Він підкреслив, що про це свідчать масові вбивства на окупованих територіях, зокрема у Бучі та інших містах.

Крім того, глава МЗС додав, що з початку війни проти України Росія, за її власними офіційними заявами, депортувала на свою територію – силоміць чи з погрозами застосування сили – щонайменше 1,9 мільйона людей з України, зокрема понад 307 тисяч дітей.

Також РФ змінює законодавство, щоб прискорити усиновлення/удочеріння дітей з Донецької та Луганської областей України, та забезпечити їхнє подальше виховання як членів російської національної групи, що передбачає втрату української ідентичності.

«Це явні акти геноциду відповідно до статті II(e) Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», - наголосив Кулеба.

Протягом століть російські еліти культивували уявлення про російську вищість та винятковість, а також шовінізм, хибний месіанізм і токсичну маскулінність. За словами Кулеби, це призвело до послідовної політики ненависті до інших націй, релігійних груп і сексуальних меншин.

«Дії російської держави та всього її апарату посадовців, збройних сил і ЗМІ проти українців є геноцидом. Світ не може мовчати про це. Разом із міжнародними партнерами, юристами та експертами ми збираємо всі необхідні докази для притягнення Росії, російського керівництва та російських військових до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії», - написав Кулеба.