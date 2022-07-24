Окупанти били по Миколаєву ракетами "Калібр": фото та подробиці нових ударів

Увечері, 23 липня, росіяни обстріляли житлові квартали в Корабельному районі Миколаєва, який тимчасово закрили для пошуку можливих коригувальників вогню. По обласному центру було випущено чотири крилаті ракети "Калібр", поранення отримали п'ятеро людей, серед яких підліток.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф .

Внаслідок ракетних ударів повністю зруйновано навчальний заклад, кілька домогосподарств, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, господарські будівлі, автомобілі, гараж. Крім того, у місті спалахнули пожежі.

Вдень, 23 липня, ворог завдав ударів по селу Шевченкове Миколаївської області, загинуло двоє людей.

Атакували російські війська Миколаїв і в ніч проти 24 липня - попередньо відомо про влучання у складське приміщення.

Як уточнили в ДСНС області, після ворожого ракетного удару горіли приватні житлові будинки, господарські будівлі, два автомобілі та сухостій у Корабельному районі. Спалахнули три пожежі, дві з них охопили площу по 50 квадратних метрів, а одна - 2000.