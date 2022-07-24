У РФ підтвердили ракетний удар по Одесі після підписання «зернової угоди»

Захарова бреше, що ракети «знищили військовий об'єкт».

У РФ підтвердили ракетний удар по Одесі після підписання «зернової угоди»
© Марія Захарова/Facebook

Речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що війська РФ завдали удару по Одесі одразу після підписання «зернової угоди». Про це Захарова написала в Telegram.

Вона заявила, що ракети «знищили військовий об'єкт».

«Ракети «Калібр» знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою», - написала представниця МЗС країни-агресора.

При цьому, вчора, 23 липня, РФ заявила турецькій стороні про те, що нібито не має відношення до ракетного удару по Одеському порту.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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