Новостей.COM ⇒
2022-07-24
У РФ підтвердили ракетний удар по Одесі після підписання «зернової угоди»
Захарова бреше, що ракети «знищили військовий об'єкт».
© Марія Захарова/Facebook
Речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що війська РФ завдали удару по Одесі одразу після підписання «зернової угоди». Про це Захарова написала в
Вона заявила, що ракети «знищили військовий об'єкт».
«Ракети «Калібр» знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою», - написала представниця МЗС країни-агресора.
При цьому, вчора, 23 липня, РФ заявила турецькій стороні про те, що нібито не має відношення до ракетного удару по Одеському порту.
Анастасія Гурін, ZN.ua