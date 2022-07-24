У РФ підтвердили ракетний удар по Одесі після підписання «зернової угоди»

Речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що війська РФ завдали удару по Одесі одразу після підписання «зернової угоди». Про це Захарова написала в Telegram .

Вона заявила, що ракети «знищили військовий об'єкт».

«Ракети «Калібр» знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою», - написала представниця МЗС країни-агресора.