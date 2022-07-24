В ОП розповіли, скільки західні союзники передадуть Україні HIMARS

США та союзники також нададуть Україні велику кількість боєприпасів, інформує ZN.ua.

В ОП розповіли, скільки західні союзники передадуть Україні HIMARS
© U.S. Army/ flickr

Глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що США та союзники нададуть Україні до 30 РСЗВ HIMARS та велику кількість боєприпасів до них.

"Зараз мова йде, за його словами (Голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта - ред.), про 25-30 одиниць та велику кількість боєприпасів до них. Саме логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням і мене тут добре зрозуміють військові. Ця логістика є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках фронту", - заначив Єрмак у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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