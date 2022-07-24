Майже триста ліквідованих за добу: свіжі дані Генштабу ЗСУ про втрати армії РФ

Країна-терорист Росія продовжує повномасштабну війну проти України майже п'ять місяців, і за цей час окупаційне військо втратило 39 520 особового складу та десятки тисяч одиниць військової техніки.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 24 липня повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Апостроф .

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу – близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,

танків ? 1722 (+14) од.,

бойових броньованих машин ? 3942 (+13) од.,

артилерійських систем – 869 (+5) од.,

РСЗВ - 255 (+2) од.

засоби ППО - 113 (+0) од.,

літаків – 221 (+0) од.,

вертольотів – 188 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),

крилаті ракети - 170 (+3),

кораблі/катери - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од.,

спеціальна техніка - 73 (+1).





Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському напрямку.