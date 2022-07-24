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2022-07-24
Майже триста ліквідованих за добу: свіжі дані Генштабу ЗСУ про втрати армії РФ
Країна-терорист Росія продовжує повномасштабну війну проти України майже п'ять місяців, і за цей час окупаційне військо втратило 39 520 особового складу та десятки тисяч одиниць військової техніки.
Про загальні бойові втрати ворога станом на 24 липня повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує
Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:
- особового складу – близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
- танків ? 1722 (+14) од.,
- бойових броньованих машин ? 3942 (+13) од.,
- артилерійських систем – 869 (+5) од.,
- РСЗВ - 255 (+2) од.
- засоби ППО - 113 (+0) од.,
- літаків – 221 (+0) од.,
- вертольотів – 188 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),
- крилаті ракети - 170 (+3),
- кораблі/катери - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од.,
- спеціальна техніка - 73 (+1).
Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському напрямку.
Інна Погрібна, Апостроф