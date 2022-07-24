Майже триста ліквідованих за добу: свіжі дані Генштабу ЗСУ про втрати армії РФ

Країна-терорист Росія продовжує повномасштабну війну проти України майже п'ять місяців, і за цей час окупаційне військо втратило 39 520 особового складу та десятки тисяч одиниць військової техніки.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 24 липня повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Апостроф.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу – близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1722 (+14) од.,
  • бойових броньованих машин ? 3942 (+13) од.,
  • артилерійських систем – 869 (+5) од.,
  • РСЗВ - 255 (+2) од.
  • засоби ППО - 113 (+0) од.,
  • літаків – 221 (+0) од.,
  • вертольотів – 188 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),
  • крилаті ракети - 170 (+3),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од.,
  • спеціальна техніка - 73 (+1).


Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському напрямку.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуги народу" підняли собі зарплату майже до 50 тис гривень"Слуги народу" підняли собі зарплату майже до 50 тис гривень
Понад 200 "двохсотих": оновлені дані про втрати військ РФ в УкраїніПонад 200 "двохсотих": оновлені дані про втрати військ РФ в Україні
Зрадниця злила дані українських школярів ворогові: "Продала всі учнівські бази"Зрадниця злила дані українських школярів ворогові: "Продала всі учнівські бази"
За добу росіяни випустили близько 100 реактивних снарядів по Нікополю – ВілкулЗа добу росіяни випустили близько 100 реактивних снарядів по Нікополю – Вілкул
Росія відправила на війну проти України майже 85% своїх військ – воєнкорРосія відправила на війну проти України майже 85% своїх військ – воєнкор
Окупанти мінують берег річки Інгулець і готуються до контрнаступу української армії - ISWОкупанти мінують берег річки Інгулець і готуються до контрнаступу української армії - ISW
Всі надані Україні HIMARS цілісінькі і продовжують жахати росіян — чиновник ПентагонуВсі надані Україні HIMARS цілісінькі і продовжують жахати росіян — чиновник Пентагону
У нас немає такого «стояти до останнього солдата» в українській армії, армію бережуть, - Кирило СазоновУ нас немає такого «стояти до останнього солдата» в українській армії, армію бережуть, - Кирило Сазонов
Загальна мобілізація в Україні: як довго будуть служити призовники в арміїЗагальна мобілізація в Україні: як довго будуть служити призовники в армії
Данілов прокоментував заяву Європолу щодо «ознак контрабанди зброї з України»Данілов прокоментував заяву Європолу щодо «ознак контрабанди зброї з України»
Последние новости
Подгружаем последние новости