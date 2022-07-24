ЗСУ вимотують окупантів на півдні: оновлена карта бойових дій в Україні

Почалася сто п'ятдесят перша доба протистояння України російському військовому вторгненню. Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває, ЗСУ продовжують активно протистояти ворогові на Херсонському та Харківському напрямках, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на карту, опубліковану у Twitter у неділю, 24 липня.

Судячи з карти, окупанти не залишають спроб наступати на Донбасі, стягують техніку та живу силу у напрямку окупованого Ізюму. На Південнобузькому напрямку противник утримує позиції. Українські військові, ймовірно, готуються розпочинати контрнаступ у Херсонській області, вимотують ворога на Півдні.

Згідно зі свіжою картою, на захід від Херсона село Олександрівка, розташоване на березі Дніпро-Бузького лиману, знову опинилося під контролем російських окупантів.