За два тижні в Україні загинули 80 офіцерів РФ – BBC

За останні два тижні різко збільшилася кількість загиблих в Україні старших офіцерів армії РФ . Про це повідомляє видання ВВС (Росія) , яке веде поіменний список втрат російських військовослужбовців в Україні.

Станом на 22 липня журналістам ВПС (Росія) вдалося підтвердити персональну інформацію про 4940 загиблих солдатів та офіцерів. Із 4940 встановлених російських військових, які загинули в Україні, 852 особи є офіцерами. За останні два тижні загинуло ще понад 80 офіцерів, серед них 10 полковників.