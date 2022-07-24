За два тижні в Україні загинули 80 офіцерів РФ – BBC

З отриманням Україною високоточних РСЗВ втрати серед командної ланки російської армії почали зростати

За два тижні в Україні загинули 80 офіцерів РФ – BBC
© Getty Images

За останні два тижні різко збільшилася кількість загиблих в Україні старших офіцерів армії РФ. Про це повідомляє видання ВВС (Росія), яке веде поіменний список втрат російських військовослужбовців в Україні.

Станом на 22 липня журналістам ВПС (Росія) вдалося підтвердити персональну інформацію про 4940 загиблих солдатів та офіцерів. Із 4940 встановлених російських військових, які загинули в Україні, 852 особи є офіцерами. За останні два тижні загинуло ще понад 80 офіцерів, серед них 10 полковників.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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