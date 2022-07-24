Новостей.COM ⇒
2022-07-24
За два тижні в Україні загинули 80 офіцерів РФ – BBC
З отриманням Україною високоточних РСЗВ втрати серед командної ланки російської армії почали зростати
© Getty Images
За останні два тижні різко збільшилася кількість загиблих в Україні старших офіцерів армії РФ. Про це повідомляє видання
Станом на 22 липня журналістам ВПС (Росія) вдалося підтвердити персональну інформацію про 4940 загиблих солдатів та офіцерів. Із 4940 встановлених російських військових, які загинули в Україні, 852 особи є офіцерами. За останні два тижні загинуло ще понад 80 офіцерів, серед них 10 полковників.
Юлія Лавришин, ZN.ua