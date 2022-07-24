Росія не припиняє тероризувати Миколаїв, зранку у місті пролунали вибухи

Близько четвертої ранку, під час повітряної тривоги, в Миколаєві пролунало пять потужних вибухів. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію та закликав місцевих мешканців не публікувати й не викладати у мережу фотографії та відео з місця подій.

Офіційних даних про те куди потрапили російські снаряди та чи є постраждалі наразі немає, інформує ZN.ua .

Інформація буде доповнюватися.

Нагадаємо, за попередню добу окупанти двічі обстріляли Миколаїв. Ввечері, 23 липня, ворожа ракета потрапила у житловий будинок, внаслідок чого, осколкове поранення отримала 16-річна дівчина. Тоді як зранку російські окупанти обстріляли місто з С-300. У бік Миколаєва випустили шість ракет. В результаті почалася пожежа на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території.