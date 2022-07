У США закликали поставити Україні ракети дальньої дії

Старший радник Конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні далекобійні ракети після ударів по порту в Одесі, про це він написав у своєму Твіттері.

This newest Russian terror attack on Odessa port, тільки години після агітації не attack it, demands we give Ukraine the 300km rocketsJuly 23, 2022