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2022-07-24
У США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Росія завжди бреше. Скільки ще раз ми маємо бути обдурені Росією, інформує
© unsplash/ianhutchinson92
Старший радник Конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні далекобійні ракети після ударів по порту в Одесі, про це він написав у своєму Твіттері.
This newest Russian terror attack on Odessa port, тільки години після агітації не attack it, demands we give Ukraine the 300km rocketsJuly 23, 2022
"Єдине, що розуміє Путін, – це сила! Україні потрібний постійний протиракетний щит", – написав Массаро.
Антон Герасименко, ZN.ua