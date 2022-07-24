В Офісі генпрокурора розповіли, скільки злочинів скоїли росіяни в Україні від початку повномасштабної війни

У магістральних справах щодо агресії проти України підозрюються 624 представники військово-політичного керівництва Росії, інформує ZN.ua.

В Офісі генпрокурора розповіли, скільки злочинів скоїли росіяни в Україні від початку повномасштабної війни
© КМДА, Олексій Самсонов

Від початку повномасштабної війни в Україні Офіс генпрокурора зафіксував більш ніж 36 тисяч різноманітних злочинів з боку російських окупантів. Про це відомство повідомило у Telegram.

За інформацією Генпрокуратури, з 24 лютого зареєстровано 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів, до яких відносяться порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, пропаганда війни тощо.

Крім того, зафіксовано 11 829 злочинів проти національної безпеки України. До цієї категорії входять посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, диверсії тощо.

Окремо в Генпрокуратурі наголошують на тому, що за час війни росіяни вбили вже 358 українських дітей. Ще 683 дитини поранено.

У магістральних справах щодо агресії проти України підозрюються 624 представники військово-політичного керівництва Росії, а саме міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних органів, розпалювачі війни та місцеві пропагандисти.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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