Допоки в Україні існуватиме структура, яка сьогодні називається "Нафтогаз", енергетична криза не скінчиться - експерт

"Нафтогаз" - це структура, на яку сьогодні зав'язана економіка країни, але фактично її ніхто не контролює, і допоки триватиме ця ситуація, енергетична криза в Україні не скінчиться, а ціни будуть лише підвищуватися. Такий висновок можна зробити з інтерв'ю i-ua.tv керівника проєкту Єдиної державної системи моніторингу ПЕК та ЖКГ Анатолія Любаревича

"Це надструктура, яка була штучно створена ще в 90-х роках", - зазначив Любаревич, говорячи про "Нафтогаз".

Він пояснив, що "Нафтогаз" - це умовна назва тієї схеми, яка існує в Україні з 90-х, і яка призвела до нинішньої енергетичної кризи.