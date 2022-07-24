Допоки в Україні існуватиме структура, яка сьогодні називається "Нафтогаз", енергетична криза не скінчиться - експерт

Кому б не належало видобування, транспортування та переробка нафти та природного газу, в Україні все відбувається за схемами 90-х, насадженими нам з Росії, інформує ZN.ua.

Допоки в Україні існуватиме структура, яка сьогодні називається
© Укргазвидобування / Facebook

"Нафтогаз" - це структура, на яку сьогодні зав'язана економіка країни, але фактично її ніхто не контролює, і допоки триватиме ця ситуація, енергетична криза в Україні не скінчиться, а ціни будуть лише підвищуватися. Такий висновок можна зробити з інтерв'ю i-ua.tv керівника проєкту Єдиної державної системи моніторингу ПЕК та ЖКГ Анатолія Любаревича

"Це надструктура, яка була штучно створена ще в 90-х роках", - зазначив Любаревич, говорячи про "Нафтогаз".

Він пояснив, що "Нафтогаз" - це умовна назва тієї схеми, яка існує в Україні з 90-х, і яка призвела до нинішньої енергетичної кризи.


Лія Ільченко, ZN.ua





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