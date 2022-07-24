Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ, щоб не воювати в Україні — ГУР

Розривати діючі контракти військовим "допомагає" саме міністерство, яке і досі називає війну проти України "спецоперацією", інформує ZN.ua.

Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ, щоб не воювати в Україні — ГУР
© Getty Images

Громадяни Росії дедалі частіше відмовляються підписувати та продовжувати діючі контракти на службу у Збройних силах РФ через небажання брати участь у «спеціальній військовій операції». Для цього вони нерідко користуються послугами юристів. Таку інформацію оприлюднив представник Головного управління розвідки Кирило Скібіцький в інтерв’ю «Крим.Реалії».

За його словами, порівняно з першими місяцями війни, у росіян суттєво зменшилося бажання воювати проти України. Окремі підрозділи мають проблеми з укомплектуванням і щедрі обіцянки Міноборони не допомагають переконати військових підписувати нові контракти на службу.

«Якщо в перші місяці той же самий БАРС – «бойовий армійський склад цієї країни», як вони його називають, доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів – то зараз ми знаємо вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти. Ті, які перебувають в БАРСі, не хочуть підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють – їх відразу направлять до нас, на нашу територію, для ведення бойових дій», – сказав Скібіцький.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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